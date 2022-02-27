Лукашенко сообщил о просьбе от украинской элиты позвонить Зеленскому

Представители украинских элит призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко связаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским по телефону. Об этом рассказал сам лидер республики.

Недавно Москва начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

По словам Лукашенко, украинские элиты попросили позвонить Зеленскому по телефону. Они призвали убедить президента соседнего государства остановиться.

Ранее белорусский лидер сообщал об открытости государства для проведения переговоров Киева и Москвы. Минск готов обеспечить все необходимые условия, в том числе безопасность.