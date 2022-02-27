Лукашенко: Минск обезопасит Россию от ударов с запада и севера

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал перспективы защиты Российской Федерации.

Глава государства подчеркнул, что Минск не позволит наносить удары по России с северного и западного направлений.

Президент Белоруссии также заявил, что атака со стороны Украины стала настоящей причиной старта военной спецоперации РФ на территории этой страны.

Тем временем, российские военнослужащие продолжают продвижение по Украине. Столкновения с Вооруженными силами Украины также имеют место. Министерство обороны РФ ранее заявило, что войскам отдан приказ о наступлении по всем направлениям.

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. Глава государства акцентировал внимание на том, что откладывать данное мероприятие нельзя, требуются срочные меры. Республики Донбасса попросили Россию о помощи. Однако вина за кровопролитие будет лежать на киевских властях, отдельно подчеркнул глава государства.