Украинский продюсер Нателла Крапивина назвала Россию своим домом

Музыкальный продюсер Нателла Крапивина высказалась о ситуации на Украине. Она призвала Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала о себе и своем отношении к происходящему на Украине.

Крапивина родилась в Ашхабаде (Туркменистан), по национальности — азербайджанка, несколько лет она жила на Северном Кавказе, училась в США и Великобритании, затем с семьей переехала в Киев, где и смогла реализовать проекты, которые сделали ее успешной. Теперь ее постоянным местом жительства является Москва. Крапивина очень любит этот город, как страну в целом.

«Уже очень много лет я живу в Москве. Я обожаю этот город, людей, страну. Это мой дом, и нигде в мире я не чувствую себя так хорошо, как здесь», — откровенно написала продюсер.

Крапивина призналась, что считает себя патриоткой как Украины, так и России, поэтому призывает стороны сесть за стол переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине для защиты населения ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что целью операции является демилитаризация Украины и она не несет опасности гражданам страны.