Петербург снова оказался первым по суточному приросту заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил данные по распространению заболевания в Петербурге.

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается напряженной уже нескольких месяцев. Согласно официальным данным, за последние сутки в городе выявили еще 6442 случая COVID-19. При этом 218 пациентов были госпитализированы с осложнениями от заболевания.

Кроме того, медицинские работники подтвердили 81 летальный исход из-за последствий коронавируса. Накануне врачи зафиксировали только 76 смертей, передает оперштаб.

Многие эксперты и СМИ связывают такую обстановку в городе с бездействием администрации, во главе которой находится губернатор Александр Беглов. В самый пик распространения омикрон-штамма в Петербурге начали ослаблять ограничения, что привело к еще большей заболеваемости среди населения.