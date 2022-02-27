Прорицатель Славик Крашенинников еще в прошлом веке предсказал падение Украины

Предательство Украины предсказывал еще Славик Крашенинников. По его словам, все народы мира буду с опаской относиться к украинцам.

Украина поведет себя нехорошо, и русскому правителю придется войти на территорию соседнего государства. Такое предсказание сделал мальчик Слава Крашенинников, который умер в 1992 году от лейкоза. Слова Славика передает его мама в книге «Посланный Богом».

«Славочка сказал, что очень нехорошо поведет себя Украина. Он сказал, что когда России будет очень тяжело и нужна будет поддержка Украины – в самый трудный момент Украина предаст Россию. Дойдет до того, что правители Украины попробуют натравить свой народ, чтобы он пошел против России, но украинский народ не пойдет против России. Вот такое будет предательство», - передает слова мальчика мама.

Ребенок предсказал, что стремительно упавшая Украина и соседняя Белоруссия присоединятся к России на пути к Израилю.

«По пути к Русскому Правителю будут все присоединяться. И, если я правильно поняла Славочку, весь этот конфликт пойдет в сторону Израиля, потому что он сказал, что последняя битва сил добра и зла будет в Израиле».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам российского лидера Владимира Путина, Москву вынудили пойти на такие меры ради безопасности жителей ЛНР и ДНР.