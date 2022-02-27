Баскетболист Григонис может разорвать контракт с ЦСКА из-за давления властей Литвы

Литовский атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА Марюс Григонис намерен разорвать контракт с московской командой.

На баскетболиста оказывается давление со стороны правительства Литвы, сообщает интернет-портал Metaratings. Григонис перебрался в ЦСКА прошлым летом. Он сыграл 16 матчей в Евролиге.

Ранее сообщалось, что «армейцы» не будут против расторжения трудового соглашения с грузинским форвардом Торнике Шенгелией, учитывая политическую ситуацию.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. По словам главы государства, это решение вынужденное и принято в соответствии с нормами международного права.