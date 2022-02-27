«Зенит» расценивает посты Ракицкого в соцсетях как его личное дело

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и хавбек петербургского клуба Далер Кузяев вряд ли сыграют в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/2022 против «Рубина».

Согласно данным Bobsoccer, скорее всего, на матч с казанским клубом выйдет тот же состав, что и на ответную игру с испанским «Бетисом» (0:0) в Лиге Европы.

Отмечается, что в «Зените» выполняют все финансовые обязательства перед своими футболистами, легионеры не поднимают вопрос о расторжении трудовых соглашений. Кроме того, посты Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.

Ранее футболист опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост с украинским флагом и призывом к миру. Россия с 24 февраля ведет на территории Украины спецоперацию по демилитаризации страны. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое вот уже восемь лет страдает из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.