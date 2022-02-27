Президент Украины Зеленский не хочет вести переговоры с Россией в Белоруссии

Киев предложил властям России переговорить в Варшаве, Стамбуле или Баку. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский осведомлен о предложении начать переговоры с Россией в Белоруссии. Однако глава государства не хочет контактировать с Москвой в Минске.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты на Украину», — говорится в новом видеообращении Зеленского.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что делегация из России прибыла в Белоруссию. Представители РФ готовы к переговорам с украинской стороной, уточнили в Москве.