Число беженцев из ЛНР и ДНР в Россию превысило 122 тысячи человек

Границу Российской Федерации уже пересекли более 122 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что почти 77 тысяч беженцев являются гражданами Украины, а около 45 тысяч человек — россиянами. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

«По данным на утро 27 февраля, границу России из ДНР и ЛНР пересекли более 122,2 тыс. человек. Почти 77 тыс. из них — граждане Украины, около 45 тыс. — России, свыше 400 — других государств», — говорится в сообщении.

Вынужденная спецоперация России в Донбассе началась для предотвращения агрессии киевской власти по отношению к мирным жителям ЛДНР. Президент Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, поскольку украинские власти своими действиями не оставили Москве иного выбора.