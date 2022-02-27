YouTube заблокировал русскоязычный канал Sputnik на Украине

Видеосервис YouTube ограничил для украинских пользователей доступ к русскоязычному порталу Sputnik. Издательство прокомментировало решение платформы.

Интернет-портал Sputnik столкнулся с новыми ограничениями. Так, русскоязычный YouTube-канал издания перестал быть доступным для аудитории из Украины после обострения конфликта в Донбассе. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на территории Украины. Видимо, fake news там нужнее», — сказано в сообщении.

Ранее Sputnik также сообщал о блокировке издания на территории Молдавии по решению властей. Однако вскоре интернет-портал возобновил работу после переезда на новые онлайн-адреса.

Россия начала спецоперацию на Украине по демилитаризации государства. Президент РФ Владимир Путин высказался об этом в обращении к гражданам. Глава государства отметил, что ситуация в Донбассе потребовала от властей незамедлительных действий.