Сенатор Косачев: провокаций на референдуме в Белоруссии пока не зафиксировано

Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ и вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал обстановку на референдуме в Белоруссии. По его словам, фактов подстрекательства пока не выявлено.

В соседней республике проходит голосование по поправкам в Конституцию. Сенатор отметил, что пока не наблюдаются провокаций на референдуме.

Ранее стало известно о начале процесса волеизъявления по внесению изменений и дополнений в Основной закон государства. Если большинство проголосует за поправки, в стране может появиться Всебелорусское народное собрание. Оно станет органом представительной власти.