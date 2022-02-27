Представитель МИД Китая Лицзянь показал карикатуру о действиях США на территории Украины

Соединенным Штатам следует задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины, считает официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Twitter-аккаунте. Китайский дипломат опубликовал в социальной сети карикатурное изображение, на котором Дядя Сэм пытается потушить бензином «пожар» на украинской территории.

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», — подчеркнул Лицзянь.

Ранее китайское посольство в Москве в своем Twitter назвало Соединенные Штаты реальной угрозой для международного сообщества. К соответствующей публикации прикреплена картинка, где перечислены государства, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.