Испанский теннисист Надаль вернется в топ-4 рейтинга ATP

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в финале турнира в мексиканском городе Акапулько.

Встреча проходила в воскресенье утром и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. В полуфинале 35-летний теннисист победил россиянина Даниила Медведева, который 28 февраля станет первой ракеткой мира в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Испанец завоевал свой 91-й титул ATP, он выиграл три турнира подряд — в Мельбурне, на Australian Open и в Акапулько.

В понедельник, 28 февраля, Надаль станет четвертой ракеткой мира, обойдя представителя Греции Стефаноса Циципаса.