Информационная атака. Кого Запад решил одурачить фейками о ВС РФ на Украине

С началом военной операции ВС РФ на Украине тотально выросло количество фейков о положении соседней страны и действиях российской армии в ней.

Ничего удивительного: как оказалось, к битве на информационном фронте пока еще действующее украинское руководство подготовилось куда лучше, чем к «борьбе с агрессором». На последнем поприще преуспевает Россия, но информационная оборона нашей страны рискует быть прорвана — на это брошены все силы американских технологических корпораций-монополистов, именитых СМИ, западных «лидеров мнений» и не только.

РФ сражается танками, Киев — фейками

Судя по сегодняшним сводкам Минобороны РФ, успешное становление мощной армии в новой, евроинтегрированной Украине за последние восемь лет наблюдалось только на рекламных плакатах. За сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка. Силы ЛНР взяли Смоляниново, Новоахтырку и Станично-Луганское, продвинувшись на 52 километра с начала наступательной операции. Войска ДНР продвинулись на 12 километров за сутки, взяв Павлополь и Пищевик.

Global Look Press / MOD Russia

Также ВС РФ уничтожили 223 танка ВСУ, 28 самолетов на земле, 39 РСЗО, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники. Устранены 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 ЗРК С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 РЛС. И это все — в рамках объявленной 24 февраля российскими властями денацификации Украины.

Но одна из важнейших задач ВС РФ была выполнена еще 25 февраля. В Киевской области российские военные ликвидировали 72-й Центр информационно-психологических операций украинской армии — подразделение, занимающееся кибератаками и распространением дезинформации, чья цель давно известна: посеять панику и сформировать антироссийское мнение, деморализуя фейковыми «новостями» и россиян, и украинцев.

И хоть после операции ВС РФ количество проукраинских «троллей» в рунете заметно сократилось, аналогичные «информационно-психологические» центры еще действуют в других частях соседней державы и не только. Один из «фейкометов» — уже известный крупный Telegram-канал «НЕХТА», подогревавший некогда протесты в Белоруссии и Казахстане. Ранее мы рассказывали о том, кто и с какой целью финансирует ресурс, агрессивно вещающий из Польши.

Постановочные видео с якобы «взятыми в плен» российскими военными; абсурдные новости про «бунт пяти тысяч российских солдат», распространяемые украинскими СМИ; заявление о «разгроме» колонны военных из Чечни; несуществующий пост актрисы Лии Ахеджаковой о переводе $10 тысяч в поддержку украинской армии и даже реклама в Facebook с призывами к митингам в России, сделанная «от имени» российских СМИ — столь изощренные приемы инфовойны применяют в Киеве.

Сказка для западного обывателя

Впрочем, «дурить» население пока еще действующие власти Украины, судя по всему, научили в Вашингтоне. В эти нелегкие дни практически полностью подконтрольные Демократической партии именитые американские СМИ занимаются «обработкой» граждан США и Евросоюза, подсовывая не слишком критически мыслящему электорату фейки не первой свежести.

Так, накануне в Twitter распространились прошлогодние фотографии Владимира Зеленского в военной форме, посещающего позиции ВСУ в зоне так называемой «АТО» на Донбассе. Старые снимки выдавались за новые: утверждалось, якобы Зеленский прямо сейчас находится на передовой. Не слишком разборчивые западные журналисты, увы, купились на фейк.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Популярный в США телеканал CNN также опубликовал дезинформацию, показав фото «первого убитого на Украине американца». Как выяснилось, в августе фотография несуществующего «Берни Гореса» уже появлялась в другой статье — сообщалось, что этот американец «погиб» от рук талибов в Афганистане. После вброса российские журналисты назвали мифического Гореса «профессиональным погибшим».

В то же время американская инста-дива Кендалл Дженнер (ее аудитория в Instagram — аж 218 миллионов подписчиков) «на голубом глазу» публикует кадры из фильма «Война Химер» 2017-года, выданные за реальные фотографии «женщин в Киеве, прощающихся с любимыми, с которыми, возможно, видятся в последний раз». Все это, конечно, с призывами «помочь Украине».

Хоть абсурдность некоторых вбросов вызывает улыбку, ничего смешного в ситуации нет. Здесь, вдали от реальных боевых действий, Россия явно проигрывает на информационном фронте, пока Facebook, Instagram, Twitter, украинские и американские СМИ «пичкают» россиян пропагандистской ложью. Это провоцирует рост паники, упаднических настроений, неуместной критики в адрес собственной страны, формирование у россиян чувства стыда и даже отчасти «коллаборационистских» позиций — особенно в среде либеральной молодежи.

Западную информационную атаку «оценили» не только в РФ — например, свое мнение о ситуации выразил бразильский карикатурист Карлос Латуфф.

ПолитЭксперт / Carlos Latuff

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что «социальные сети мы давно проиграли и проигрываем — это уже факт». Намеренно созданы сетевые каналы, по которым передаются постановочные видеоролики — далее «по всей стране разгоняется то, что создано западными или прозападными структурами», констатирует парламентарий.

«Украинские власти пытаются организовать гибель мирного населения и уничтожение инфраструктуры, чтобы потом, смонтировав все эти кадры, показывать в западных СМИ. Хозяева соцсетей американских блокируют факты зверства украинских батальонов на территории Донбасса — то, что они сейчас делают, покидая территорию ДНР и ЛНР. Это соцсети блокируют, чтобы мир не узнал о преступлениях неофашистов. То же самое и в Сумах, и в Харькове происходит, когда убегающие националисты расстреливают мирных граждан в машинах, возле подъездов и снимают это, говоря, что якобы русские десантники убивают маленьких детей», — заявил депутат ГД в комментарии «Политике Сегодня».

Когда операция по денацификации Украины завершится и «будет уничтожено то, что связано с распространением нацизма, [Степана] Бендеры и [Романа] Шухевича», во всей системе образования страны необходимо проводить ежедневную, ежесекундную работу с украинской молодежью.

«Им восемь лет вбивали учителя одно, а по факту оказалось другое. Нужно восстанавливать историческую память этих детей, должна быть создана информационная машина, которая достучится до каждого», — считает Водолацкий.

Не менее важно, впрочем, поправить работу «информационной машины» и в РФ. А пока остается рассчитывать на критическое мышления большинства россиян.

Подробнее о том, куда может сбежать президент Украины после военной операции российских Вооруженных сил в Киеве — в нашей статье.