Экс-премьер Японии Абэ призвал США отказаться от неопределенности в отношении Тайваня

Соединенные Штаты Америки придерживаются двойственной стратегии в отношении Тайваня. Такое мнение высказал экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

Абэ призвал власти США внести ясность, встанут ли Соединенные Штаты Америки на защиту граждан Тайваня, если Китай нападет.

«США придерживаются двойственной стратегии, то есть давая понять, что они могут и не могут вмешаться с применением военной силы, если Тайвань будет атакован... Настало время отказаться от этой двойственной стратегии. Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределенности», – подчеркнул он.

Японский бывший премьер отметил, что любая чрезвычайная ситуация на Тайване может привести к серьезным последствиям и для Японии из-за их близкого расположения друг к другу. Если Китай захочет добиться превосходства в воздушном пространстве, то это может затронуть и японское небо, подчеркнул Абэ.

«Могут быть также действия в водах и над ними, поэтому это может коснуться и территориальных вод Японии, или, по меньшей мере, ее исключительной экономической зоны», – пояснил политик.

Ранее сообщалось, что США усиливают противостояние с РФ и Китаем в «серой зоне». Говорится о методах гибридной войны, когда нет оснований для борьбы военными силами.