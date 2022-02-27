Российские военные поразили 975 боевых объектов украинской армии

Министерство обороны РФ сообщило, что российским вооруженным силам удалось ослабить ВСУ. Так, были уничтожены более 900 объектов украинской инфраструктуры.

Российской армии удалось сбить восемь боевых самолетов и семь вертолетов, а также 11 беспилотных летательных аппаратов и две тактические ракеты. Военные также уничтожили 223 танка и бронированные машины. Минобороны РФ сообщает, что армия обезвредила 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Россия четвертый день ведет спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин подчеркнул, что не планирует оккупировать территории страны, но обострение конфликта в Донбассе потребовало от властей решительных мер.