СМИ: Apple может заблокировать свои устройства для россиян

Пользователи российского сегмента Интернета делятся друг с другом сообщениями о возможной полной блокировке гаджетов американской компании Apple в РФ, пишет издание «Крылатское.ру».

«Как предполагают эксперты, специалисты Apple могут уже в ближайших обновлениях системы использовать "код", который заблокирует устройства, превратив их в "кирпич"», — отмечается в сообщении.

Чтобы не столкнуться с возможной блокировкой, пользователям рекомендовали отключить функцию автоматического обновления устройств. Это можно сделать в меню гаджета, последняя безопасная версия «прошивки» для iPhone — 15.3.1. Руководство Apple пока никак не прокомментировало слухи об отключении.