Сайт «Роскосмоса» подвергся хакерской атаке

Корпорация «Роскосмос» сообщила о массированной DDOS-атаке на свои сайты.

В пресс-службе компании сообщили, что на сайт компании проводится массированная хакерская атака. Специалисты «Роскосмоса» предупредили, что в работе могут возникнуть временные трудности.

«Сайт «Роскосмоса» ночью подвергается DDOS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что DDoS-атаки на сайты российских компаний и СМИ начались после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите республик Донбасса, где на протяжении восьми лет мирное население подвергалось обстрелам со стороны украинских силовиков.