Россиянин Махачев техническим нокаутом победил Грина на UFC Vegas 49

В ночь с 26 на 27 февраля в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 49 прошел поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и представителем США Бобби Грином.

Российский спортсмен победил американского соперника техническим нокаутом в первом раунде.

Стоит отметить, что 30-летний Махачев до этого выходил в октагон осенью прошлого года на турнире UFC 267 и победил Дэна Хукера в первом раунде, применив болевой прием. Летом 2021 года на турнире UFC on ESPN 26 он победил Тиаго Мойзеса удушающим приемом. В активе россиянина 23 поединка, в которых он одержал 22 победы и одно поражение.