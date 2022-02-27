Прилепин призвал жителей Украины не стоять у окна с камерой во время взрывов

Российский политический деятель, писатель и публицист Захар Прилепин призвал жителей Украины не пытаться снимать перестрелки из окон из-за высокого риска для жизни.

Прилепин в своем Telegram-канале отметил, что так погибло очень много людей. Из-за любого взрыва и последующей волны выносятся стекла.

«От осколков стекла ранения бывают просто чудовищные. Вы 8 лет смотрели как обстреливают Донецк и Луганск. Ну хоть какие-то выводы надо было сделать», — написал он.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старомарьевка в ДНР погиб мужчина. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Президент России Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале специальной военной операции. По словам главы государства, военные действия проводятся с целью демилитаризации Украины и защиты населения Донбасса от геноцида.