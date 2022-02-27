Власти США выразили уверенность в падении рубля после заморозки активов ЦБ России

Соединенные Штаты уверены, что после заморозки иностранных активов Центрального банка России рубль «сорвется в свободное падение».

Представитель Белого дома принял участие в брифинге, в ходе которого обсуждались санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По его мнению, без поддержки ЦБ российская валюта не сможет продержаться.

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал представитель администрации США.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что происходящее — вынужденная мера, так как главы ДНР и ЛНР обратились за помощью к Кремлю с просьбой помочь в защите мирных жителей региона от украинской агрессии.