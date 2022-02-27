Компания Google временно остановила монетизацию российских СМИ, которые финансируются государством, на своих платформах. Об этом сообщают западные источники.

Все это происходит на фоне реализации Россией военной операции на Украине. Проводится она ради защиты территорий Донбасса от ВСУ.

Сама же Украина сжигает мосты ради картинки для западных СМИ. Член Совета Федерации России Андрей Климов высказал опасение, что ВСУ могут начать расстреливать своих же граждан, чтобы потом выдать это за преступление ВС РФ.