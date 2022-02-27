Трамп назвал администрацию Байдена глупой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает американских лидеров глупыми, передает телеканал Newsmax.

Трамп заявил, что нынешнее руководство США проявило себя очень «глупым» в ситуации вокруг Украины. По оценке экс-главы Белого дома, Путин принял решение о проведении специальной военной операции после «жалкого ухода» Соединенных Штатов из Афганистана.

«Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые», - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками.

Американский журнал Newsweek ранее дал прогноз по развитию событий после завершения специальной операции вооруженных сил России на Украине. Аналитики утверждают, что вероятное падение Киева даст старт политическому урегулированию ситуации.