НМ ЛНР подтвердила, что взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ

Взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошел в результате ракетного удара украинских войск, подтвердили в Народной милиции ЛНР.

Ракетный удар по нефтебазе был совершен со стороны ВСУ 26 февраля. По данным представительства ЛНР в СЦКК, к пожару в городе Ровеньки привело использование украинской стороной тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У».

При взрыве есть пострадавшие, их точное количество и состояние пока не известно. После первого взрыва на нефтебазе последовал второй. По данным представительства, 200 тонн дизельного топлива загорелось из-за обстрела.