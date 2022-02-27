Newsweek дал прогноз итогов военной спецоперации России на Украине

Американский журнал Newsweek дал прогноз по развитию событий после завершения специальной операции вооруженных сил России на Украине.

Аналитики утверждают, что вероятное падение Киева даст начало политическому урегулированию ситуации. После этого будет создано дружественное России правительство.

Эксперты издания прогнозируют, что в случае переговоров станет возможным вывод российских войск с Украины. Они полагают, что Киев может уступить часть территорий.

Такой исход станет для Запада унизительным, считают в Newsweek. Украина навсегда потеряет возможность вступить в НАТО, а все постсоветские страны получат предупреждение о том, как Россия отреагирует.

Эксперты издания усомнились в эффективности уже наложенных и будущих санкций в адрес России. Они отмечают уверенность президента РФ Владимира Путина в том, что он подготовил страну к новым условиям. Для Путина это может стать финальной точка в стремлении восстановить «империю», пишет Newsweek.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против Москвы.