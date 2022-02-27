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Российский прыгун с трамплина Климов показал триколор на турнире в Финляндии

Спорт
Российский прыгун с трамплина Климов показал триколор на турнире в Финляндии

Прыгун с трамплина Евгений Климов показал на камеру российский флаг после командного турнира в Финляндии.

Сборная России была представлена на турнире спортсменами Романом Трофимовым, Михаилом Назаровым, Александром Баженовым и Евгением Климовым. Команда набрала 894,3 балла и заняла восьмое место. Климов после проката показал руку в перчатке, на которой был нанесен триколор.

Международная федерация лыжного спорта в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета запретила россиянам выступать на международных первенствах под национальным флагом. Также российским спортсменам нельзя использовать гимн страны.

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