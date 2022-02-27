Журналисты опубликовали снимки с места смерти менеджера «Газпрома» Тюлякова

Издание «Невские новости» опубликовало фотографии с места смерти заместителя генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова.

Напомним, тело менеджера крупной российской компании было обнаружено в одном из домов коттеджного поселка Ленинское. Детали происшествия еще выясняются.

Источник сообщил «Невским новостям», что труп был найден сожительницей Тюлякова и ее экс-супругом. Женщина заявила, что перед кончиной менеджер вернулся домой избитым. Обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет.