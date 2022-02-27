Система SWIFT готова выполнить решение Евросоюза о блокировке России

Россия может быть отключена от международной системы SWIFT после решения Европейского союза о санкциях против банков РФ. Об этом заявили представители компании.

Ранее стало известно, что Запад хочет сохранить SWIFT для тех российских банков, которые обеспечивают работу поставок энергоносителей. В США надеются таким образом сохранить цену на газ и нефть на мировом рынке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации Украины. Своим решением он хочет спасти жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.