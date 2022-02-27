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Киев отказался гарантировать ядерную безопасность после потери Чернобыльской АЭС

Политика
Киев отказался гарантировать ядерную безопасность после потери Чернобыльской АЭС

Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС больше не могут гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. В документе из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы сказано, что в связи с этим Киев не может выполнять свои обязательства в полном объеме, информирует РИА Новости.

Речь идет о Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Украинская сторона требует организовать наблюдение за действиями РФ на ЧАЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в соседней стране. Также Киев хочет санкций для Москвы на строительство АЭС.

Москва начала специальную военную операцию по просьбе Донбасса, который выступил с призывом помочь региону. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обстоятельства требовали решающих действий. Минобороны России позднее отметило, что удары производят только по объектам военной инфраструктуры. Мирным жителям ничего не угрожает.

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