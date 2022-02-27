Киев отказался гарантировать ядерную безопасность после потери Чернобыльской АЭС

Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС больше не могут гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. В документе из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы сказано, что в связи с этим Киев не может выполнять свои обязательства в полном объеме, информирует РИА Новости.

Речь идет о Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Украинская сторона требует организовать наблюдение за действиями РФ на ЧАЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в соседней стране. Также Киев хочет санкций для Москвы на строительство АЭС.

Москва начала специальную военную операцию по просьбе Донбасса, который выступил с призывом помочь региону. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обстоятельства требовали решающих действий. Минобороны России позднее отметило, что удары производят только по объектам военной инфраструктуры. Мирным жителям ничего не угрожает.