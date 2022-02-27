Глава ЛНР Пасечник заявил, что Народная милиция освобождает города и села

Силы Народной милиции освобождают города и села, водружают над ними триколор ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Он обратился к жителям освобожденных территорий. Глава ЛНР отметил, что совместными усилиями будет восстановлено разрушенное, а также обеспечены нормальные условия жизни.

«Спустя восемь долгих, тяжелых лет мы начинаем объединять наших людей, спасая их от преступного киевского режима», — подчеркнул Пасечник.

По словам главы республики, «вооруженные формирования укрофашистов» во время отступления открывают огонь по жилым домам, минируют местность и подрывают объекты инфраструктуры. Руководителям территорий предстоит определить и зафиксировать «масштабы ущерба, нанесенного украинской хунтой», заявил Пасечник.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер намерен защитить мирное население Донбасса.