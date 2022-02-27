Депутат Бессараб сообщила о доплатах для военных пенсионеров в марте

Индексация выплат военным пенсионерам на 8,6% коснется платежей, которые были осуществлены в первые два месяца 2022 года, сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Она напомнила, что инфляция к 1 января 2022 года составила 8,4%, поэтому было решено увеличить выплаты. Это сделано по решению президента России Владимира Путина.

«Люди их получат и за январь, и за февраль уже увеличенные с учетом 8,6% прироста», — заявила Бессараб в интервью URA.RU.

Депутат указала, что это внеочередная индексация для пожилых, поскольку в прошлой раз у военных пенсионеров рост выплаты был зафиксирован только в октябре прошлого года.

Российский лидер подписал закон об индексации пенсий военным пожилым лицам 25 февраля. Размер индексации составил 8,6%.