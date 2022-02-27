Главы МИД G7 обсудят Украину в воскресенье

Министры иностранных дел стран-членов «Большой семерки» обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

Он подтвердил, что на воскресенье запланировано совещание министров иностранных дел G7. Хаяси, добавил что страны-члены организации разделяют общие ценности и должны продолжать тесную координацию по Украине.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к жителям страны объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Этот шаг был предпринят в ответ на просьбы глав ДНР и ЛНР, которые опасались агрессивных действий со стороны Киева, способные навредить мирным жителям региона.