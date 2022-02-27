Куба осудила стремление США расширить НАТО до границ России

Попытки США расширить НАТО до российских границ привели к последствиям непредсказуемого масштаба. Об этом сообщает правительство Кубы.

Нельзя рассматривать ситуацию на Украине в отрыве от справедливых претензий России к США и НАТО в сфере безопасности. Правительство Кубы уточнило, что история докажет, как именно США ответственны за последствия наступательной военной доктрины за пределами НАТО.

Кубинское правительство подчеркивает, что им хорошо известны перемещения военного характера, осуществленные США и НАТО в последние месяцы в направлении регионов, прилегающих к РФ. Этому также предшествовала поставка современного оружия на Украину.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого западные страны начали вводить ограничительные меры против РФ.