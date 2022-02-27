Депутата Киву исключат из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) исключит из фракции народного депутата Илью Киву. Об этом заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.

Заседание фракции прошло 26 февраля, в результате него было принято решение провести российско-украинские «мирные» переговоры. Бойко отметил, что готов оказать помощь в подготовке диалога сторон.

«Мы выступаем за срочные переговоры для прекращения военного конфликта. И считаем, что это единственный шаг на сегодняшний день, чтобы остановить войну», — подчеркнул он.

Кроме того, сопредседатель ОПЗЖ назвал Киву «провокатором, пытающимся помешать мирному процессу».

«Исключаются из фракции люди, та кива, которая разжигает рознь и не способствует мирному процессу. Им не место в нашей фракции», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он отметил, что она является вынужденной и направлена в первую очередь на защиту жителей ЛДНР.