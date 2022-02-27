Страны Запада решили отключить от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Российские банки, которые попали под международные санкции, будут отключены от SWIFT. О соответствующем решении стран Запада объявило Правительство ФРГ.

Немецкая сторона отметила, что другие российские банки также могут быть отключены от SWIFT при необходимости. Вместе с тем, страны Запада договорились ограничить возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций.

США и ряд европейских государств заявили о санкциях против России на фоне спецоперации по демилитаризации Украины, которая направлена на защиту жителей Донбасса. Ранее о ее проведении заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Киев не оставил Москве другого выбора.