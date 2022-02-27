Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Страны Запада решили отключить от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Экономика
Страны Запада решили отключить от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Российские банки, которые попали под международные санкции, будут отключены от SWIFT. О соответствующем решении стран Запада объявило Правительство ФРГ.

Немецкая сторона отметила, что другие российские банки также могут быть отключены от SWIFT при необходимости. Вместе с тем, страны Запада договорились ограничить возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций.

США и ряд европейских государств заявили о санкциях против России на фоне спецоперации по демилитаризации Украины, которая направлена на защиту жителей Донбасса. Ранее о ее проведении заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Киев не оставил Москве другого выбора.

#донбасс #запад #swift #правительство фрг