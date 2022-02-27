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Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для самолетов из России

Политика
Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для самолетов из России

Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для самолетов авиакомпаний из России, сообщает немецкий телеканал ARD.

Закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний договорились все страны Евросоюза, сообщил в Twitter журналист Матиас Дайс.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг объявил о начале военной спецоперации после просьбы о помощи от народных республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что оккупация Украины в планы Кремля не входит. Целью операции Путин назвал защиту жителей ДНР и ЛНР.

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