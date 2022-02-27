AMD и Intel приостановили поставки продукции в Россию

Крупнейшие производители процессоров в США AMD и Intel приостановят поставки продукции в Россию.

Соответствующую информацию РБК подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Китайские партнеры Intel уже получают уведомления о запрете на поставки чипов в Россию.

В минувшую пятницу, 25 февраля, бюро индустрии и безопасности при Минторге США (BIS) обнародовало детали ограничений на поставки технологической продукции для российской промышленности. Документ вступит в силу 3 марта «в ответ на дальнейшее вторжение России на Украину».

Компании из США должны будут получать у американских властей лицензии на экспорт своей продукции в Россию. Ограничения распространяются на поставки электроники, авионики, компьютеров, компонентов для аэрокосмической промышленности и других продуктов. Предполагается, что одобрение США будут выдавать только в исключительных случаях.

Мера не будет распространяться на поставки, необходимые для гуманитарных нужд, обеспечения безопасности на море и гражданских полетов, работы дочерних компаний западных корпораций и российско-американского сотрудничества в освоении космоса.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства уточнил, что это вынужденная мера для защиты населения народных республик Донбасса.