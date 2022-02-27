ФАН сообщил о массированных DDOS-атаках после объявления Anonymous кибервойны России

Федеральное агентство новостей сообщило, что сайт издания подвергается массированным DdoS-атакам после объявления международной сети хакеров Anonymous кибервойны России.

Информационный ресурс терпит нападения на протяжении двух дней, однако ФАН пытается всеми усилиями обеспечить бесперебойную работу сайта. Международная компания Tele2 подтвердила DdoS-атаки на сайт агентства.

«Мы пока не хотим называть виновных, но есть подозрение, судя по IP-адресам, атака идет со стороны Украины», — подчеркнула главный редактор сайта Кристина Масенкова.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале вынужденной специальной операции на Украине 24 февраля. По его словам, она направлена исключительно на защиту жителей ЛНР и ДНР, которые обратились к РФ за помощью.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что DDoS-атака, которой подвергся официальный сайт госкорпорации в ночь с 25 на 26 февраля, велась из Львова.