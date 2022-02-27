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США готовы отправить экспертов по военным преступлениям на Украину

Политика
США готовы отправить экспертов по военным преступлениям на Украину

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что США готовы отправить в страну военных аналитиков и экспертов по военным преступлениям.

Следственный комитет России ранее заявил, что расследует свыше 400 дел о геноциде и прочих преступлениях на территории Донбасса. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что жертвами украинской армии уже восемь лет становятся не принимающие участия в конфликте мирные жители.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале специальной военной операции. По словам главы государства, военные действия проводятся с целью демилитаризации Украины и защиты населения Донбасса от геноцида.

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