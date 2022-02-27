Джонсон: Великобритания готова принять украинских беженцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о вопросе размещения беженцев из Украины. Он сообщил о готовности Соединенного Королевства принять граждан.

На данный момент жители Украины выезжают в близлежащие страны. По словам Джонсона, Великобритания также готова разместить у себя беженцев. Аналогичное заявление ранее было сделано представителями Белого дома.

Также премьер-министр Великобритании заявил о необходимости ужесточить санкции против России. Он поддерживает идею об отключении страны от системы SWIFT. Данный вопрос будет обсуждаться сегодня, 27 февраля.

На Украине проходит спецоперация по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера для защиты мирных граждан ЛНР и ДНР.