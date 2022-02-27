Украинская оппозиция выступила за переговоры Киева с Москвой

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выступает за начало переговоров между Россией и Украиной, сообщил депутат Верховной рады, сопредседатель партии Юрий Бойко.

Парламентарий подчеркнул, что в ОПЗЖ рассчитывают на закрепление нейтрального статуса за Украиной. Бойко выразил надежду, что это станет ключевым пунктом, на котором в дальнейшем будут основаны отношения Киева с Москвой и Минском.

«Мы выступаем за скорейшее проведение переговоров. Причем дали сигналы и публичные, и непубличные — чтобы как можно скорее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт», — сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Бойко, подчеркнув, что партия сделает все, чтобы эти переговоры начались.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что операция проводится в ответ на обращение народных республик Донбасса. Оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит, уточнил Путин.