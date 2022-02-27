Генсек ООН отменил поездку в Женеву из-за Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отменил поездку в Женеву. Причиной стала ситуация на Украине.

Об изменениях в графике генсека ООН сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Гутерреш должен был участвовать 28 февраля в сессии Совета всемирной организации по правам человека.

«В связи с ухудшающейся ситуацией на Украине генеральный секретарь ООН останется в Нью-Йорке и не поедет в Женеву», — говорится в сообщении.

Россия в ответ на просьбу о помощи республик Донбасса объявила о специальной военной операции 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это вынужденная мера. По его словам, обстоятельства требовали решительных действий.

Министерство обороны России позднее сообщило, что удары производятся по военной инфраструктуре Украины. Мирным жителям ничего не угрожает.