Телезрители сняли, как охранник Порошенко выронил магазин из автомата

Охранник экс-президента Украины Петра Порошенко выронил магазин автомата во время телеинтервью политика. Соответствующее видео опубликовано в интернете.

Порошенко давал интервью одному из зарубежных телеканалов. Позади него стояли охранники, один из которых привлек внимание зрителей. В ходе интервью он буквально не находил себе места, и как только перенес руку на курок, у автомата вывалился магазин.

После случившегося охранник старательно не подавал виду, что лишился элемента оружия. Однако один из телезрителей заснял инцидент на видео и опубликовал в Сети.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что Киев не оставил Москве другого выбора.