Саперы ВС Украины приступили к минированию Московского моста в столице Украины. Местные жители не были предупреждены о данной операции.

Минирование Московского моста в Киеве, к которому приступили украинские военные, является операцией, представляющей большую угрозу местному населению. Данный объект играет важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы Украины. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на осведомленный источник с места событий.

На данный момент на территории Украины проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что этот шаг был вынужденным, он был сделан с целью защитить мирное население Донбасса.