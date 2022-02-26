Захарова заявила об отсутствии данных о запрете на выдачу виз ЕС и США россиянам

Информации о том, что россияне из-за санкций не смогут получать визы в США и Евросоюз, на данный момент нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В настоящее время страны Запада пересматривают соглашения об облегченном визовом режиме для дипломатов и официальных лиц, отметила Захарова. О том, что выдача виз россиянам будет закрыта в целом, представитель МИД не слышала.

«Я видела отдельные заявления. Но это, как всегда, стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики», — сообщила в эфире YouTube-канале «Соловьев Live» Захарова.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что принял решение о начале военной спецоперации на Украине в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ Евросоюз и ряд других стран объявили о введении санкций в отношении России.