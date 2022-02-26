Украина получит от Германии противотанковые орудия и ракеты «Stinger»

На Украину будут направлены 1 тысяча противотанковых ракет и 500 «Стингеров», сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Поставка оружия будет осуществлена для поддержки Украины в борьбе с «вторгшейся» армией России, написал Шольц в Twitter. Кроме того, ФРГ дала разрешение Нидерландам и Эстонии передать Киеву оружие немецкого производства, сообщила газета Bild. Ранее Германия блокировала передачу оружия собственного производства другим странам Североатлантического альянса и отказывалась лично поставлять летальные орудия.

«Русское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг — всеми силами поддерживать Украину в защите от вторгнувшейся армии Путина. Вот почему мы поставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине», — говорится в сообщении Шольца.

Ранее президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию ВС РФ вынужденной мерой. По его словам, Киев создал для Кремля угрозы безопасности, которые не оставили других вариантов решения.