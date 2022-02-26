Венгрия готова стать местом для переговоров между Россией и Украиной

Венгрия предлагает России и Украине провести мирные переговоры в Будапеште. С такой инициативой выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач высказывался о готовности Венгрии выступить в роли площадки для переговоров между лидерами России и Украины. Политик привел слова главы МИД государства.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, эта мера была вынужденной, чтобы защитить мирных жителей Донбасса.