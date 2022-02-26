Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда

Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление приобретенного в 2003 году футбольного клуба «Челси» попечителям благотворительного фонда.

Он указал, что всегда принимал решения, исходя из интересов команды. Владелец лондонского клуба до сих пор придерживается этих принципов.

«Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — приводит официальный сайт клуба слова Абрамовича.

Российский миллиардер приобрел клуб в 2003 году. Тогда футбольная команда была на грани разорения. Футболисты лондонского клуба через девять лет впервые выиграли Лигу чемпионов, а в 2021 году повторили успех.

Пока против Абрамовича не введены санкции. Однако в правительстве Великобритании призывают ввести ограничительные меры. Якобы бизнесмен связан с российскими властями.

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции 24 февраля. Он подчеркнул, что обстоятельства требовали решительных действий, и республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Он добавил, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.