Запланированные в России матчи волейбольной Лиги наций были перенесены

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что запланированные в России мужские и женские матчи волейбольной Лиги наций будут перенесены в другие города.

Причиной переноса игр стали события на Украине. Новые города, в которых пройдут турниры, будут оглашены позднее.

«FIVB проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) о том, что матчи предстоящей Лиги наций по волейболу, которые пройдут в России в июне и июле, были перенесены. О замене принимающих городов будет объявлено в ближайшее время», ― сказано в официальном заявлении.

Мужские и женские матчи волейбольной Лиги наций должны были состояться в Кемерове и Уфе. Игры были запланированы на 5-10 июля и с 28 июня по 3 июля.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что эта мера была необходима для защиты мирных жителей Донбасса. После начала операции против РФ был выдвинут ряд санкций, которые коснулись в том числе спорта.