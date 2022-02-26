Близкий к Кадырову Instagram-аккаунт получил блокировку

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Накануне на странице публиковались кадры из воинской части под Киевом. Ранее ее взяли под контроль чеченские сотрудники Росгвардии.

Так, в сторис была показана техника, которая осталась стоять на территории объекта. Также было обнародовано видео, как над базой водружается российский флаг.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После данного заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против РФ.